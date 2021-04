Ein blutunterlaufenes Auge, Wunden am Arm und am Ohr. Das sind nur drei Fotos, die eine junge Frau aus Drewitz (Spree-Neiße) in ihren Unterlagen aufbewahrt. Sie zeigen ihren verletzten 81-jährigen Großvater. Sie sagt, er sei auf dem Familiengrundstück in Drewitz nahezu täglichen Qualen ausgeset...