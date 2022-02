Im Streit um eine erhöhte Wasserförderung in Eggersdorf gibt es jetzt einen neuen Verhandlungstermin. Das Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) hat dafür den 4. März angesetzt. Der Termin sollte bereits am 11. Februar stattfinden, musste aber wegen Erkrankung eines der Beteiligten verschoben werden.