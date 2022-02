Tach Tesla, wann gibt es eigentlich das erste Model Y aus Grünheide zu kaufen? Elon Musk will die Serienproduktion 2022 starten und die Produktion dann steigern - auf bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr. Dafür braucht das Werk: zuerst die endgültige Genehmigung und dann - viele Arbeitskräfte.

Die Entscheidung über die Genehmigung soll bald fallen. Aber: Wo kommen bis zu 12.000 Mitarbeiter in der Gigafactory her? Und wo wohnen sie? Es gibt Konzepte, wie viele neue Wohnungen errichtet werden, wo Zugverbindungen und Straßen im Umfeld der Fabrik entstehen sollen. Wir haken nach, was davon wirklich gebaut wird. Uns interessiert auch, wie bei all diesen Projekten der Schutz der Umwelt beachtet wird.

Einen Überblick über die Ereignisse der zurückliegenden Tage rund um die Ansiedlung der Gigafactory in Grünheide gibt unser wöchentlicher Newsletter „Tach Tesla“.

Im aktuellen Newsletter lesen Sie auch, was es sonst noch Neues über Tesla gibt – über die Fabriken in den USA, Elon Musks neueste Straßenwerbung. Was genau - erfahren Sie am Freitag, wenn es heißt: Tach Tesla!

