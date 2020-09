Brandenburg, Grünheide: Ein Rohbau ist auf der Baustelle der Tesla Gigafactory zu sehen. Am selben Tag gab es einen Rundgang für Journalisten über das Baugelände östlich von Berlin. In der Fabrik sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden. Der US-Elektroautobauer rechnet für seine geplante erste Fabrik in Europa vorerst mit bis zu 10 500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb. © Foto: Patrick Pleul/dpa