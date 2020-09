Brandenburg, Grünheide: Ein Straßenschild «Tesla Straße 1» steht an der Einfahrt zur Baustelle der Tesla Gigafactory. In Grünheide bei Berlin sollen ab Juli 2021 maximal 500.000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden. © Foto: Patrick Pleul/dpa