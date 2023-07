Dass er irgendwann ein Unternehmen leitet, hätte er sich nicht erträumt. Doch seit über zehn Jahren ist Sven Hansen Geschäftsführer der Sanicus GmbH in Fürstenwalde (Spree) und das mit einigem Erfolg.

Nach seinem Schulabschluss 1974 begann Sven Hansen eine Lehre zum Maurer. Zwar träumte er damals von einem Studium – für den beruflichen Erfolg sei ein Studium allerdings in seinen Augen nicht zwingend notwendig. Vielmehr ist der Unternehmer davon überzeugt, dass Jugendliche mit einer abgeschlossenen Ausbildung einen soliden Grundstein im Berufsleben legen könnten.

Ausbildung ist für Hansen ein solider Grundstein

Genau das wollte er mit seiner praktisch und handwerklich ausgelegten Ausbildung als Maurer erreichen. „Ich habe gleich am ersten Tag im weißen Anzug gemauert“, sagt er. So sei ein Studium aus seiner Sicht lediglich eine Ergänzung. An seinem Wunsch hielt Hansen dennoch weiter fest.

Ingenieurstudium auf Umwegen

Ein Studium wurde dem gebürtigen Berliner jedoch zu DDR-Zeiten aus politischen Gründen nicht gestattet. Nach seiner Ausbildung 1978 ging Sven Hansen zur Volksarmee. Er verpflichtete sich für drei Jahre, in der Hoffnung, danach den Weg zur Universität zu finden. Wie es der Zufall wollte, erhielt er 1981 die Möglichkeit, an einem Uni-Vorkurs für Ingenieure teilzunehmen. Er bestand den Test und erhielt obendrauf noch ein Leistungsstipendium. Damals Anfang 20, entschied sich Hansen für ein Studium der Ingenieurwissenschaften in Cottbus, erhielt 1986 sein Diplom.

Entscheidung, als ein „Sanicus-“-Geschäftsinhaber starb

Als Statiker beziehungsweise Bauleiter fand er zügig eine Arbeitsstelle. Wenig später machte sich Sven Hansen mit einem Ingenieurbüro selbstständig. Das musste er allerdings ein paar Jahre nach der Wende aus finanziellen Gründen schließen. Mit Mitte 30 verschlug es ihn wieder zurück auf den Bau. Zu „Sanicus“ kam der Familienvater 2008. Dabei waren Sanitäranlagen nicht sein Ding. Aber als plötzlich ein Geschäftsinhaber starb und der andere seine Anteile verkaufte, wurde Sven Hansen das Unternehmen übertragen.

„So bin ich zum Unternehmer geworden. Wegen der Toiletten eigentlich“, gibt der 63-Jährige zu. Heute leitet Sven Hansen ein etwa zehnköpfiges Team, welches sich um den Verkauf und die Produktion von wasserlosen Urinalen und Handtrocknern kümmert. Einen Vorteil sieht er dabei vor allem im ökologischen Bereich. „Das Papier vom Abtrocknen der Hände wird vermutlich nicht noch mal verwendet“, argumentiert er. Somit seien moderne Sanitärgeräte nachhaltiger.

Einige Produktionslinien befinden sich im Ausland

Einige der Urinale und Handtrockner lagert Sven Hansen im eigenen Lager, das an die offenen und lichtdurchfluteten Büroräume einer ausgebauten und stark modernisierten ehemaligen Ruine grenzt. Um die komplette Produktion von A bis Z gewährleisten zu können, wurden einige Produktionslinien ausgelagert. „Du musst Elektronik haben, du musst Kabel haben, du musst Kunststoffteile haben und weitere Dinge wie Filter“, verrät er. In Europa wäre die Produktion zu teuer gewesen. Sven Hansen pflegt aber auch Geschäftskontakte unter anderem nach England und Serbien. Mehrmals im Jahr fliegt er für seinen Betrieb um die ganze Welt.

In seine Rolle als Selbstständiger ist er langsam hineingewachsen. In seinen Augen habe ihm dabei seine strukturierte Denkweise geholfen. In seiner Zeit als Wehrdienstleistender war Ordnung essenziell. „Das Werkzeug saubermachen, den Schrank ordentlich haben, auf der Baustelle war es dasselbe wie bei der Armee“, zählt Sven Hansen, der inzwischen in Märkisch-Oderland wohnt, auf.

Schneller Überblick und Affinität zu Zahlen sind wichtig

Zusätzlich wurden ihm während seiner beruflichen Laufbahn soziale Kompetenzen abverlangt. „Das lernt man handwerklich nicht“, sagt Sven Hansen. Ebenso wichtig sei es, sich schnell einen Überblick verschaffen zu können. „Du musst Dinge schneller überblicken als der Bankangestellte“, sagt er. Dazu würden eine Affinität zu Zahlen und eine fachliche Grundlage vorausgesetzt. Am Ende des Tages trage er selbst die Verantwortung und die Konsequenzen aus seinen Entscheidungen. Umso glücklicher ist Sven Hansen, dass ein starkes Team hinter ihm steht.

Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandel

Um den Betrieb weiterhin zu stärken, bildet die Sanicus GmbH junge Menschen aus. Die Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandel sei flexibel und vielseitig. „Ob Buchhaltung, Arbeit mit den Händen oder beim Kunden sein. Jeder kann sich überall mal ausprobieren“, beschreibt er die vielseitige Arbeit. Wer wolle, lerne auch, etwas mit Keramik zu machen. Darüber hinaus kann jeder Angestellte einen Gabelstaplerführerschein ablegen, um im Lager mithelfen zu können. Wer die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann abgeschlossen hat, dem bietet der Arbeitsmarkt viele Chancen. „Die Ausgelernten können in jedem Handelsbetrieb arbeiten. Ob Import oder Export“, erklärt der Unternehmer.

Wer sich nach einer Ausbildung weiterbilden wolle, könne sich über einen passenden Studiengang informieren und bewerben. Um bei Sven Hansen zu punkten, sollten Bewerber eine aufgeschlossene und kommunikative Art mitbringen. Ebenso wichtig seien Deutschkenntnisse. Fremdsprachen werden nicht vorausgesetzt, sind aber in dem Beruf sehr hilfreich. Sven Hansen möchte außerdem, dass Auszubildende verstehen, welche Rolle sie für Kunden einnehmen. „Was bin ich für denjenigen, der anruft; was bin ich für den, der mir gegenübersteht?“, erklärt der Geschäftsführer. Arroganz sei fehl am Platz.

Gute Chancen auf Übernahme in die Firma

Er selbst fordere seine Auszubildenden nicht nur fachlich, sondern auch auf persönlicher Ebene, um ihnen Perspektiven zu schaffen. Er strebe dabei stetig an, seine Auszubildenden zu übernehmen. Und dann können sie sich bei „Sanicus“ in Fürstenwalde (Spree) über einen modernen Arbeitsplatz in einem neu renovierten Büro freuen. „Bei uns zu arbeiten, ist einfach cool“, lächelt Sven Hansen.