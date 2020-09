Als Reaktion auf coronabedingte Einnahmeausfälle will die Brandenburger Landesregierung im kommenden Jahr 1,9 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen. Das sieht der am Dienstag von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) vorgelegte Haushaltsentwurf für 2021 vor, über den nun der Landtag berät. O...