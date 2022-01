Das Erbe des Kohlebergbaus in der Lausitz kostet Milliarden Euro. Der Kampf um das Geld für die Sanierung wird härter. Denn die Natur bestraft den extremen Eingriff in die Erde deutlich schwerer als prognostiziert. Damit verschieben sich in ganz Brandenburg die Prioritäten. Auch der Helenesee steht in der Warteschleife.