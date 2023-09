Insgesamt sind es 166 Menschen, die in der DDR auf richterliches Urteil hingerichtet wurden. Unter ihnen befinden sich drei Frauen: Erna Dorn wurde 1953, Susanne Krüger 1955 gemeinsam mit ihrem Ehemann Bruno zum Tode verurteilt.

Staatssekretariat für Staatssicherheit (SfS) gearbeitet, bevor sie in den Westen geflohen waren. Dort erzählten sie deutschen und amerikanischen Dienststellen alles, was sie über den Dorn wurde sie „faschistischer Kriegshetze“ beschuldigt. Sie soll in Halle die Haupträdelsführerin des Aufstandes am 17. Juni 1953 gewesen sein. Die Krügers hatten beide für dasgearbeitet, bevor sie in den Westen geflohen waren. Dort erzählten sie deutschen und amerikanischen Dienststellen alles, was sie über den ostdeutschen Staatssicherheitsdienst wussten – „gemeinste[r] Verrat“ für diesen.

Hinrichtungen in der DDR ● Seit 1952 und bis Abschaffung der Todesstrafe 1987 in einer zentralen Hinrichtungsstelle – erst in Dresden, dann in Leipzig ● Anfangs mit dem Fallbeil, später durch „Unerwarteten Nahschuß“ ● Einäscherungen und anonyme Beisetzungen

Staatssekretariat für Staatssicherheit (SfS) ● Vom 23. Juli 1953 bis 24. November 1955 wurde das Ministerium für Staatssicherheit zu einem Staatssekretariat herabgestuft und damit in das Ministerium des Innern eingegliedert. ● Eine zeitgenössische und auch noch heute aktuelle Deutung dessen, ist, dies sei eine Reaktion der SED auf das „Versagen“ des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld des Juniaufstandes gewesen. ● Das Stasi-Unterlagen-Archiv sieht das anders: „Die Veränderung entsprach der damaligen Zuordnung der sowjetischen Staatssicherheit, die seit dem 15.03.1953 ebenfalls Teil des Innenministeriums war, und auch der der meisten anderen ‚Bruderorgane‘.“

Die dritte und letzte Frau, die in der DDR zum Tode verurteilt wurde, war Elli Barczatis.

Die vorbildliche Sekretärin mit steiler Karriere – wer ist Elli Barczatis?

Am 7. Januar 1912 als Tochter eines Schneiders in Berlin geboren, tritt sie später in die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) und den FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) ein, arbeitet als Stenotypistin und Sekretärin. Nach mehreren anderen Beschäftigungen, ist sie ab 1946 bei Gustav Sobottka angestellt, dem Präsidenten der Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie. So beschreibt es schon Andreas von Klewitz 2019 in den Brandenburger Blättern des Märkischen Medienhauses. In der „Zentralverwaltung Kohle“ lernt Barczatis den verheirateten Karl Laurenz kennen, mit dem sie 1949 ein Verhältnis beginnt –, das ihr später zum Verhängnis werden soll.

4.9.1949 Vormittag DWK erster Kuss von Laurenz

10.9. Birkenwerder erstes Mal zusammen mit Karl Laurenz

11.10. Karl Laurenz

13.10. Laurenz

19.10. Film Achtung „Grün“ und Karl Laurenz in seinem Zimmer angehört

17.11. Frage ob ich mit nach Moskau gehen will

Der von der DDR Frustrierte – wer ist Karl Laurenz?

Karl Laurenz – Journalist, Jurist und Übersetzer – wird 1950 wegen „parteischädigenden Verhaltens“ aus der SED ausgeschlossen und 1951 sogar kurzzeitig inhaftiert: Bei der Arbeit für einen Rechtsanwalt hatte er Briefe von und für inhaftierte Mandanten geschmuggelt. Danach wird es für ihn letztlich unmöglich, Arbeit in der DDR zu finden. Von 100 abgelehnten Bewerbungen wird später die Rede sein.

Elli Barczatis und Karl Laurenz waren ein Liebespaar – und „Feinde der Arbeiterklasse“ wie es in ihrer Anklage heißt.

© Foto: Stasi Mediathek

Über einen ehemaligen Kollegen gerät Laurenz aber in Kontakt mit der Organisation Gehlen – 1946 gegründet, ist sie der Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes – und bekommt von dieser eine Beschäftigung angeboten. Er beginnt, für „den Dienst“ zu arbeiten und ihm interne Informationen zu beschaffen. Sich und seine Arbeit hält er nach eigener Aussage aber eigentlich für recht unwichtig.

Organisation Gehlen und Bundesnachrichtendienst ● Gründung der Organisation Gehlen Anfang 1946 ● Benannt nach ihrem langjährigen Leiter und ersten Präsidenten des BND Reinhard Gehlen, der zu NS-Zeiten Chef der „Abteilung Fremde Heere Ost“ (Dienststelle für die Bewertung der Feindlage) war und nach Ende des Zweiten Weltkrieges für die US-amerikanische Besatzungsmacht arbeitete ● Entstehung des BND aus der Organisation Gehlen am 1. April 1956 ● Heute ist der BND einer der drei deutschen Nachrichtendienste des Bundes ● „Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus.“ (BND-Gesetz) ● Präsident des BND ist aktuell Bruno Kahl

Dass Laurenz‘ Geliebte seit 1950 Chefsekretärin von Otto Grotewohl – niemand anderem als dem Ministerpräsidenten der DDR – ist, ist für die Organisation Gehlen jedoch nicht unwichtig. Barczatis hat Zugang zu normalerweise geheimen Informationen und Dokumenten. Laurenz bittet sie, ihm Teile davon zuzuspielen, sagt, er brauche diese für journalistische Zwecke. Barczatis willigt – anfangs noch äußerst skeptisch und vorsichtig – ein und wird so – vermutlich gänzlich ohne ihr Mitwissen – zur Informantin der Organisation Gehlen.

Gruppenvorgang „Sylvester“ der Stasi / Aktion „Gänseblümchen“ der Organisation Gehlen

Von der Stasi bleibt die Aktion „Gänseblümchen“, wie sie bei der Organisation Gehlen genannt wird, nicht lange unbemerkt: Eine ihrer Kolleginnen beobachtet Barczatis und Laurenz in einer Gaststätte, mit einigen Akten in den Händen, woraufhin im Januar 1951 Ermittlungen aufgenommen und im Juni der Gruppenvorgang „Sylvester“ eröffnet wird. Die Festnahme des Paares gelingt allerdings erst drei Jahre später – am 4. März 1955 – durch einen präparierten Brief, den Barczatis entwendet. An dem Brief waren Pinselhaare befestigt worden, die nach dem Öffnen und späteren Zurücklegen verschwunden waren.

Die Anklage von Elli Barczatis und Karl Laurenz erfolgte am 16. Juli 1955: „Beide Beschuldigten […] leisteten den amerikanischen und deutschen Imperialisten Handlangerdienste […] Sie sind Feinde der Arbeiterklasse und der Deutschen Demokratischen Republik.“ Teil 1

© Foto: Stasi Mediathek / Anklageschrift gegen Karl Laurenz und Elli Barczatis

Die Anklage von Elli Barczatis und Karl Laurenz erfolgte am 16. Juli 1955: „Beide Beschuldigten […] leisteten den amerikanischen und deutschen Imperialisten Handlangerdienste […] Sie sind Feinde der Arbeiterklasse und der Deutschen Demokratischen Republik.“ Teil 2

© Foto: Stasi Mediathek / Anklageschrift gegen Karl Laurenz und Elli Barczatis

Nach sechs Monaten im Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen bricht Barczatis zusammen und gesteht. Als Motiv dafür, „für einen Judaslohn ihr Vaterland an die imperialistischen Kriegstreiber [verkauft zu haben]“, wie es in einem Schlussbericht heißt, nennt Barczatis schlicht „die große Zuneigung zu meinem Freund“. Sie besteht weiterhin darauf, nichts von Laurenz‘ eigentlichen Motiven gewusst zu haben. So schildert es auch Andreas von Klewitz.

Der Prozess findet am 23. September 1955 statt und dauert nur einen einzigen Tag. Einen Verteidiger haben weder Barczatis noch Laurenz. Beide werden für schuldig befunden und wegen „Boykotthetze“ zum Tode durch das Fallbeil verurteilt, so auch Von Klewitz. Ihr Gnadengesuch an den Staatspräsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, wird von diesem abgelehnt.

Elli Barczatis und Karl Laurenz waren zwei von insgesamt mutmaßlich 166 in der DDR hingerichteten Personen zwischen 1950 und 1981.

© Foto: Stasi Mediathek / Ablehnung der Gnadengesuche für Elli Barczatis und Karl Laurenz

Im Protokoll der Hinrichtung am 23. November 1955 in Dresden heißt es: „Die Verurteilte verbrachte die Nacht mit Rauchen und Schreiben. Sie verhielt sich ruhig und bereitete keinerlei Schwierigkeiten. Um 2.55 Uhr wurde sie gefesselt und ihr die Nackenhaare kurz geschnitten. Anschließend wurde sie gegen 3.00 Uhr in den Richtraum gebracht, wo ihr nochmals vom Anstaltsleiter im Beisein des Gen. Hauptarztes Dr. Skrobeck das Urteil kurz verkündet wurde und sie anschließend dem Scharfrichter übergeben. Die Vollstreckung nahm ca. 3 Sekunden in Anspruch …“.

Erich Mielke – später Minister für Staatssicherheit – plädierte auf eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Dennoch wurde Elli Barczatis, genauso wie Karl Laurenz auch, zum Tode verurteilt. Weshalb, ist unklar.

© Foto: Stasi Mediathek / Vollstreckungsprotokoll der Hinrichtung von Elli Barczatis

Wie real war die Gefahr, die für die DDR von Barczatis und Laurenz ausging, wirklich?

Vierzig Jahre später, 1996, verurteilte das Landgericht Berlin die damals beisitzende Richterin Helene Heymann (frühere Kleine) wegen Totschlags, Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung aber ausgesetzt wurde. Noch einmal mehr als zehn Jahre später, 2006, wurden Elli Barczatis und auch Karl Laurenz rehabilitiert.

Reinhard Gehlen bezeichnete Barczatis Jahre später in seinen Memoiren als „eine der wichtigsten Verbindungen im anderen Teil Deutschlands“.

Maximilian Schönherr hingegen, der ein preisgekröntes WDR5-Feature zu dem Thema produziert hat, ist davon nicht überzeugt: „Aus unserer heutigen Sicht war das nichts Dolles, was Barczatis an Laurenz weiterreichte“, zitierte ihn der Spiegel, „aber im damals nervösen deutsch-deutschen Verhältnis löste so was natürlich Alarm aus“ – ein Alarm, der zwei Menschen das Leben kostete.