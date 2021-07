Am Montag ist Michael Eidner zum zweiten Mal in das Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz geflogen. Er gehört zur Hubschrauberbesatzung der brandenburgischen Polizei, die vor Ort hilft, Menschen zu bergen, und Transporte zu übernehmen. Der Einsatz fordert auch von dem erfahrenen Helfer besondere Kra...