Katrin Lange (SPD, r), Fianzministerin des Landes Brandenburg, spricht in der Landtagssitzung über den Doppelhaushalt 2023/2024. Die Abgeordneten beraten unter anderem über das Haushaltsgesetz 20223/2024 der Landesregierung, über den Arbeitsmarkt in Brandenburg und über die PCK-Raffinerie in Schwedt. © Foto: Bernd Settnik