Ob Hunde, Katzen, Mäuse, Meerschweinchen oder Schlangen - Haustiere sind in Deutschland weit verbreitet.

rund 35 Millionen Haustiere. Auch bei der MOZ sind Haustiere keine Seltenheit - hier stellen wir Ihnen ein paar unserer tierischen Mitbewohner vor.

Eine vierte Katze? Auf keinen Fall - doch dann kam Findus

Findus traf am 1. November völlig unerwartet und bis auf die Knochen abgemagert bei Online-Redakteurin Vera Hutzelmann ein. Laut Schätzung der Tierärztin sollte der kleine Kater circa sechs bis acht Wochen alt sein, hatte aber nur ein Gewicht von 390 Gramm. Seine Vorgeschichte oder das, was darüber bekannt ist, ist nicht außergewöhnlich, aber trotzdem erst einmal traurig. Tagelang hatte er mit einem Geschwisterchen an Türen gekratzt und gejammert, doch keiner im Ort wollte die Verantwortung auf sich nehmen.

Nur eine Familie war bereit dazu und schnappte den kleinen Kerl, dessen Geschwisterchen mittlerweile spurlos verschwunden war. Da die Familie selbst aber keine Katze wollte und der eigentliche Besitzer nicht ermittelt werden konnte, kam es zu einem WhatsApp-Rundruf und letzten Endes zur Reise in ein einige Kilometer entferntes neues Zuhause.

Der Wille, bei er Arbeit in der MOZ-Online-Redaktion zu helfen, war vielleicht sogar da. Immerhin bedient Kater Findus bereits die Tastatur. Aber diese Schwere ....

© Foto: Vera Hutzelmann

strikte Quarantäne angesagt, denn das kleine Wollknäuel hatte sich einige unschöne Parasiten eingefangen, die auf die anderen Home-Redaktions-Büro, ließ sich mit „Astronautenfutter“ füttern (auch in der Nacht) und versuchte mit den nötigen Medikamenten zurecht zu kommen. Nach ein paar kleineren Krisen und mehreren Tierarztbesuchen war es dann geschafft. Stolze 740 Gramm, parasitenfrei und selbstbewusst genug, um sich den anderen Vierbeiner und der Welt außerhalb des Büros zu stellen. Zuerst warangesagt, denn das kleine Wollknäuel hatte sich einige unschöneeingefangen, die auf die anderen Katzen leicht übertragbar gewesen wären. Also verbrachte Findus seine ersten beiden Wochen im, ließ sich mit „“ füttern (auch in der Nacht) und versuchte mit den nötigenzurecht zu kommen. Nach ein paar kleinerenund mehrerenwar es dann geschafft. Stolze 740 Gramm, parasitenfrei und selbstbewusst genug, um sich den anderen Vierbeiner und der Welt außerhalb des Büros zu stellen.

Seither hält Findus alle auf Trab, zwei zweibeinige Dosenöffner und drei vierbeinige Artgenossen unterschiedlichen Alters. Lieblingsbeschäftigungen sind natürlich spielen, raufen, kuscheln und schlafen - das unterscheidet ihn aber kaum mehr von den anderen Tigern. Nur an der Größe müssen wir noch arbeiten. Obwohl er gerne auch so klein bleiben könnte, wenn es nach den Dosenöffnern ginge.

Diese Hoodies sind wirklich praktisch und vielseitig einsetzbar - auch für Katzen wie Findus.

© Foto: Vera Hutzelmann

Irish Wolfhound Arthur - der Riese unter den Hunden

Irischer Wolfshund Arthur ist mit seinen etwa 93 Zentimetern Größe nicht zu übersehen. Freiherr Arthur , so sein vollständiger Name, ist ein (Irish Wolfhound) . Arthur lebt seit Frühjahr 2020 bei Digitalchef Tilo Winkler. Beide sind wie Latsch und Bommel - quasi unzertrennlich.

Freiherr Arthur ist ein Irischer Wolfshund (Irish Wolfhound). Er lebt bei Tilo Winkler und ist, wann immer es geht, in seiner Nähe.

© Foto: Tilo Winkler

Arthur liebt es, inmitten seines „Rudels“ zu sein - egal ob im Wohnzimmer auf seiner Matte oder im Homeoffice auf dem Teppich vorm Schreibtisch im Arbeitszimmer. Jeden Morgen geht es auf ausgiebige Touren ins Niemandsland zwischen Berlin und Brandenburg.

Irish Wolfhound Arthur ist mit Tilo Winkler zu Besuch in Fürstenberg (Eisenhüttenstadt).

© Foto: Tilo Winkler

Irischer Wolfshund - größte Hunderasse der Welt

größte Hunderasse der Welt. Für Irische Wolfshunde zählen Mindestgrößen, während für viele andere Rassen Maximalgrößen maßgeblich sind. Laut Die sanften Riesen (gentle giants), wie sie in der Hunde-Fachwelt genannt werden, sind Windhunde und gelten als dieFür Irische Wolfshunde zählen Mindestgrößen, während für viele andere Rassen Maximalgrößen maßgeblich sind. Laut Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) müssen Rüden größer als 79 Zentimeter und schwerer als 54 Kilogramm sein. Bei Hündinnen gelten 71 Zentimeter und 40, 5 Kilogramm als Minimum.

Arthur trat als Welpe im Alter von neun Wochen ins Leben von Tilo Winkler. Der Irische Wolfshund ist, wenn man so will, ein Corona-Hund aus der ersten Welle. Doch der MOZ-Digitalchef hatte sich schon 2011 in die Rasse verguckt. Es war während einer großen Hundeausstellung in Rostock, als er zwei große Fellberge dicht beieinander liegen sah, mittendrin zwei Kinder. Das Interesse an Irischen Wolfshunden war geweckt.

Für Arthur betreibt Tilo Winkler nicht nur einen eigenen Instagram-Account. Auch bei Facebook (Arthurs Welt) und Youtube ist der Irische Wolfshund mit eigenen Seiten vertreten.

Irish Wolfhounds strahlen Ruhe und Gelassenheit aus, sind absolut kinderlieb und stille Begleiter des Alltags in den vier Wänden. Sie sind großartige Familien-Hunde für Menschen, die entsprechend Platz haben und mit der natürlichen Souveränität der Riesen umgehen können.

Bei aller beschriebener Sanftheit und auch Genügsamkeit: Die Erziehung eines Irischen Wolfshundes ist kein Selbstläufer. Gerade Rüden wie Arthur können nicht nur charmant wirken und ausgesprochen verspielt und liebenswert sein, sondern eben auch sehr dominant.

Vom ersten Tag an als Welpe im Familien-„Rudel“ müssen Regeln anerzogen, Grenzen gezogen – die Hierarchie im „Rudel“ unmissverständlich geklärt werden. Die Hundeschule der Wahl hilft dabei. Arthur und Tilo Winkler genießen bis heute die gemeinsame Zeit in ihrer Hunde-(Halter-)Schule.

Aufs Huhn gekommen - lange vor Judith Rakers und Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger oder Judith Rakers aufs Huhn gekommen sind. Logisch, dass das Federvieh einige Zeit brauchte, um sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Da reichte ihnen der ausgediente Bauwagen als Zuhause erst einmal völlig. Alles begann bei Nadja Voigt, MOZ-Reporterin in Bad Freienwalde, damit, dass acht ziemlich verstörte Hühner aus dem äußersten Westen in den äußersten Osten der Republik reisten. Und das, lange bevorgekommen sind. Logisch, dass das Federvieh einige Zeit brauchte, um sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Da reichte ihnen der ausgediente Bauwagen als Zuhause erst einmal völlig.

Später dann, nach den ersten zaghaften Schritten die Hühnerleiter hinunter, war der Auslauf dran. Bald standen die Damen schon aufgeregt am Tor und warteten darauf, dass sich die Tür in den Garten öffnet. Selbstbewusst bewegen sie sich seither darin, und die Kater erkannten schnell, dass so ein Schnabel nicht nur einem Regenwurm gefährlich werden kann.

Hühner aus eigener Aufzucht gibt es bei MOZ-Reporterin Nadja Voigt.

© Foto: Nadja Voigt

Brutautomaten werden die Marans jeden Frühsommer ausgebrütet – bevor uns wieder die Glucke zwei Tage zu früh das Nest verlässt… Im Stundentakt rennt dann die ganze Familie mit Schon lange sind die Hühner bei Nadja Voigt nun nicht mehr „von der Stange“, sondern eigene Zuchterfolge. Imjeden Frühsommer ausgebrütet – bevor uns wieder die Glucke zwei Tage zu früh das Nest verlässt… Im Stundentakt rennt dann die ganze Familie mit frischgeschlüpften Küken in der Hand zwischen Wohnhaus – denn in der Küche steht der Umzugskarton mit der Rotlichtlampe – und Stall hin und her.

Nicht selten müssen die letzten Kükchen hochgepäppelt werden. Mit der Pipette versteht sich. Tag und Nacht. Doch wenn sie dann das erste Mal im mobilen Freiluftgehege durch den Garten flattern, hat sich jede durchwachte Nacht gelohnt. Und die Hennen danken die viele Mühe mit Eiern, die ihres gleichen suchen: dunkelbraun die Schale, das Eigelb von sattem Orange.