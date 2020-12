Einfacher, nachhaltiger und schneller soll das Bauen in Brandenburg werden – dafür will der Landtag am Donnerstag mit leichter Verzögerung die Novelle der Bauordnung beschließen. Eigentlich sollte das schon am Dienstag passieren. Doch die AfD sah noch Klärungsbedarf und so ging das Gesetz am M...