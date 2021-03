Der Landkreis Märkisch-Oderland wird in der kommenden Woche einen weiteren Alleingang beim Impfen gegen das Coronavirus gehen. Wie Landrat Gernot Schmidt (SPD) am Mittwoch gegenüber moz.de erklärte, laufen die Vorbereitungen für den ersten rein kommunalen Impftermin. Er soll am 31. März und am ...