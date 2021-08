Der ElsterPark in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) bietet behinderten Menschen beste Bedingungen für Erholung und Freizeit. Er ist auch Arbeitsstätte für Frauen und Männer mit Beeinträchtigungen. Gelebte Inklusion sowie Teilhabe an der Arbeitswelt, an Kultur und Tourismus sind das Ziel der ElsterPark-Macher. Das hat sich mittlerweile in ganz Deutschland herumgesprochen.