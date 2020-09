Der am Wochenende bekannt gewordene Fall von Polizeigewalt gegen einen Journalisten in Brandenburg sowie die mögliche Falschaussage zweier Beamter in der Sache hat am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags für Empörung gesorgt. „Das ist erschreckend und wirft kein gutes Licht auf diese Beamten...