Lokale Fernseh- und Radiosender in Brandenburg werden in diesem Jahr für ihre Berichterstattung mit einer Million Euro von der Landesregierung unterstützt. Der lokale und regionale Journalismus habe es seit Jahren schwer, seine mit hohem Aufwand produzierte Berichterstattung zu refinanzieren, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die Corona-Pandemie habe die Situation zusätzlich verschärft.