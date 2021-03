Der Beamtenbund Brandenburg (dbb) hat am Montag vor dem Verwaltungsgericht Potsdam Klage gegen Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) eingereicht. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Ralf Roggenbuck erklärte, dass bei der geplanten Reform der Arbeitsgerichte die Beteiligungsrechte des dbb verletzt worden seien. In einer Pressemitteilung ist von „Bulldozer-Politik“ die Rede, die keine Rücksicht auf die Belange der Beschäftigten und der Bevölkerung nehme.

Wurden Beteiligungsrechte verletzt?

Justiz Ehrenamtliche Richter aus Eberswalde und Schwedt auf der Palme Eberswalde Konkret wird bemängelt, dass bei der Überweisung des entsprechenden Gesetzentwurfes an den Landtag die kritischen Stellungnahmen der Spitzenverbände dbb und Deutscher Gewerkschaftsbund den Parlamentariern nicht mit übermittelt wurden. Roggenbuck fordert die Ministerin auf, den Gesetzentwurf zurückzuziehen und erst einmal die Gewerkschaften ordentlich am Verfahren zu beteiligen. Das Verwaltungsgericht müsse jetzt feststellen, ob die Rechte des Beamtenbundes verletzt wurden.

Die Pläne der Justizministerin sehen vor, die Arbeitsgerichte in Eberswalde und Potsdam sowie die Außenstelle in Senftenberg zu schließen. In einer Reihe von Städten sollen künftig in den Amtsgerichten Verfahren des Arbeitsrechtes an sogenannten Gerichtstagen verhandelt werden.

Ministerin: Gerichte sind nicht ausgelastet

Hoffmann begründet die Reform mit der unterdurchschnittlichen Auslastung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Brandenburg. Sowohl die Kommunen als auch die Personalvertretungen als auch die Gewerkschaften laufen Sturm gegen die Pläne. Der Gesetzentwurf wurde im Landtag in erster Lesungen behandelt. In den nächsten Wochen sind Anhörungen dazu im Rechtsausschuss vorgesehen.