Eine Kreuzfahrt, eine vermisste Ehefrau – und nun ein Mordprozess, in dem es keine Leiche gibt. Gegen den IT-Angestellten Daniel B., der aus Eberswalde stammt und in Dublin lebt, hat nach langwierigen Ermittlungen jetzt in Rom der Prozess begonnen. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, auf einer Mit...