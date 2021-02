Der Prozess um den Unfalltod einer ägyptischen Studentin in Cottbus hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt - nun wird der Fall neu aufgerollt. Am Montag begann vor dem Cottbuser Landgericht der Berufungsprozess. Der angeklagte Unfallverursacher, ein Autofahrer aus Dresden, will die Gerichtsentscheidung überprüfen lassen. Am ersten Verhandlungstag beantwortete er Fragen des Gerichts, wie Sprecherin Susanne Becker mitteilte.

Für den Berufungsprozess, der vor der Jugendkammer des Landgerichts stattfindet, sind zunächst sechs Verhandlungstage angesetzt. An diesem Dienstag (9.30 Uhr) findet der zweite Verhandlungstag statt.