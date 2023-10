Ungelernte Erzieher – so wehren sich Eltern gegen Pläne der Regierung

Kita in Brandenburg

Im Schnellverfahren will Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) dafür sorgen, dass in den Kitas ungelernte Kräfte in großer Zahl Kinder betreuen dürfen. Eltern-Vertreter lehnen das strikt ab – und machen Gegenvorschläge.