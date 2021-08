Im Sommer 2019 fahren Theresa Leisgang und Raphael Thelen mit dem Fahrrad durch eine Eichenallee in Brandenburg. „Die Baumkronen spendeten uns Schatten, doch die Blätter raschelten merkwürdig laut, und uns fiel auf: Sie waren teils vertrocknet“, schreibt das junge Pärchen in seinem Reportage-Buch „ Zwei am Puls der Erde “, das im Mai erschienen ist. Sie fühlen Hilflosigkeit und Angst – vor der Klimakrise, die sich jetzt schon vor der ...