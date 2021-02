Drei Trockensommer in Folge haben die Wasservorräte in Brandenburg weiter sinken lassen: Das Land kämpft zunehmend mit Niedrigwasser in den Flüssen. Brandenburg sei zwar reich an Gewässern, jedoch seien die Auswirkungen von fehlenden Niederschlägen zu spüren, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Montag in Potsdam. Anlass war die Vorstellung eines Konzepts für ein nachhaltiges Management der Wasserressourcen.

Die Niederschläge liegen den Angaben zufolge mit durchschnittlich 568 Millimeter im Jahr deutlich unter dem deutschlandweiten Mittelwert von 772 Millimetern. Die Verdunstungsmenge auf den großen Wasserflächen sei sehr hoch, zudem sei die mögliche Speichermenge in den sandigen Böden eher gering, erklärte Vogel.

Künftig werde das Umweltressort erforderliche Daten unter anderem für Behörden, Gewässernutzer und Flächenbewirtschafter besser aufbereiten. Zudem müsse die bisherige Praxis der Wassernutzung an die klimatischen Bedingungen angepasst werden. So solle überschüssiges Wasser aus niederschlagsreichen Zeiten für Trockenperioden gesichert werden.