Brandenburgs Kenia-Koalition hat angesichts der geplanten Öffnung von Gaststätten ab Pfingsten im Freien bei sinkenden Corona-Infektionszahlen vor zu hohen Erwartungen gewarnt. „Ich plädiere dafür, dass wir das maßvoll tun, um nicht sofort wieder in höhere Zahlen hineinzukommen“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam.

Er nannte neben der Außengastronomie auch Sport und Kultur, betonte aber: „Zu große Erwartungen will ich jetzt an der Stelle auch nicht erwecken.“ Planbar sei etwas im Außenbereich.

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke riet Kulturveranstaltern abzuwarten: „Ich glaube, jetzt anzufangen zu planen für Pfingsten ist zu früh.“ Der Chef der oppositionellen Linksfraktion, Sebastian Walter, forderte das Land auf, für Theater- und Musikfestivals die Planungskosten zu tragen, wenn es doch zur Schließung kommt.

Voraussetzung: Negative Corona-Tests

Die rot-schwarz-grüne Koalition hatte sich darauf verständigt, dass Gaststätten im Freien zu Pfingsten öffnen können, wenn sich die Stabilisierung der Infektionslage in den nächsten zwei Wochen fortsetzt. Außerdem könne über weitere Öffnungen in Sport, Kultur und Tourismus nachgedacht werden - mit dem Prinzip außen vor innen und bei Einbeziehung negativer Tests.

Wer in Brandenburg mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff vor mindestens zwei Wochen geimpft wurde, ist denjenigen mit negativem Corona-Test gleichgestellt, wenn der Test verlangt wird.