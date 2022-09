Mitglieder einer nach eigenen Angaben „Aktionsgruppe Unfreiwillige Feuerwehr“ sind am frühen Montagmorgen (19. September) auf das Gelände des Kraftwerks Jänschwalde eingedrungen. Dort haben sie den Grabenbunker, in dem sich die Kohle befindet, besetzt und damit die weitere Kohlezufuhr blockiert, wie Leag-Sprecher Thoralf Schirmer auf Nachfrage von Lr.de bestätigt. Auch haben sie sich an Kohlegleise gekettet. Darüber hinaus hatten sich einige Personen an den Förderbändern festgekettet.