Sie kommen nachts, still und heimlich. Auf den Rastplätzen deutscher Autobahnen, dort wo Lkw-Fahrer Station machen und ihre Laster abstellen. Ein Vorauskommando checkt die Lage und schaut nach, was auf den Ladeflächen zu finden ist. Ein Schnitt in der Lkw-Plane genügt, um zu sehen, ob es sich loh...