Er hatte schon in zahlreichen Supermärkten in und um Frankfurt (Oder) Hausverbot, weil er sich immer wieder ohne zu bezahlen bediente. Um weiter unbehelligt auf Diebestour gehen zu können, bewaffnete er sich Ende 2021. Das räumt der Angeklagte am Mittwoch (31. August) in seinem Geständnis zum Pr...