Der Streit um das berühmte Rubens-Gemälde „Tarquinus und Lukretia“ geht in eine weitere Runde. Das Landgericht Potsdam sah sich in dieser Woche nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, wem das auf 80 bis 100 Millionen Euro geschätzte Bild tatsächlich gehört. Anspruch darauf erheben ...