Wegen einer Serie von Vergewaltigungen in Berlin, Bernau und Potsdam ist Anklage gegen einen 30-Jährigen erhoben worden. Dem Mann würden sechs vollendete Vergewaltigungen und eine versuchte Vergewaltigung sowie räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft am Freitag.

Der Angeklagte soll im Juni und Juli überwiegend in Waldgebieten im Berliner Südwesten und in Brandenburg Spaziergängerinnen und Radfahrerinnen in seine Gewalt gebracht und im Wald vergewaltigt haben.

Schwerpunkt war im Grunewald

Gutachten werden erstellt Serienvergewaltiger ging in Berlin und Brandenburg mit "massiver Gewalt" vor Potsdam/Berlin Opfer sollen mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand bedroht und gewürgt worden sein. In einem Fall hätten Hilferufe und die Anwesenheit eines Campers verhindert, dass die Tat vollendet wurde. Die Anklage ist vor einer Jugendkammer des Landgerichts erhoben worden. Grund dafür sei ein minderjähriger Zeuge. Der Angeschuldigte werde nach Erwachsenenstrafrecht behandelt.

Die Serie von Taten mit einem Schwerpunkt im Grunewald sorgte im Sommer für große Aufmerksamkeit. Die Polizei startete Suchaktionen mit Hubschrauber, Drohne und Hunden. Ermittler gingen mit Aufnahmen des Gesuchten von einem Bahnsteig an die Öffentlichkeit. Stunden nach der letzten Tat am Abend des 14. Juli in der Nähe von Potsdam wurde der Mann in Zehlendorf gefasst. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.