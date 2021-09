Es sind sogenannte Blitzeinbrüche, mit denen eine Bande von Einbrechern seit Monaten in Brandenburg auf sich aufmerksam macht. Ziel der Angriffe sind Tankstellen, bevorzugt im Berlin nahen Raum. Die Täter kommen nachts, in hochmotorisierten Fahrzeugen. Sie dringen mit Gewalt in die Gebäude ein, r...