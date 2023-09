Nie hat Brandenburg eine Regierung ohne die SPD erlebt. Nichts Ungewöhnliches für die neuen Bundesländer, so Politikwissenschaftler Dr. Aiko Wagner. Traditionell seien im Osten Deutschlands die SPD, CDU und die Linke nach der Wende starke Parteien gewesen. Diese haben jedoch in der vergangenen Landtagswahl jeweils ihre schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten eingefahren. Die AfD ist im Aufstieg, gleichzeitig sind die Grünen beliebter geworden. Die Gründe für solche Entwicklungen reichen zum Teil weit zurück.

Brandenburg ist eigentlich SPD-Stammland. Schon 1989 wurde die Brandenburger SPD als Oppositionspartei gegen die SED gegründet, schreibt die Brandenburgische Landeszentrale für Politische Bildung (BLPB). 1990 zog sie mit 38,2 Prozent der Stimmen in den ersten Landtag des neuen Brandenburgs ein. Sich gleich von Anfang an etablieren zu können, sei bis heute ein Vorteil für die SPD, meint Wagner.

Da sie früh in die Regierung kam, sei sie von Anfang an präsenter in den Medien gewesen, habe eine hohe Mitgliederzahl mobilisieren und somit auf viele Talente und Ressourcen zurückgreifen können. Ihren Höhepunkt erzielt die SPD im Landtag 1994, als sie eine absolute Mehrheit von 54,2 Prozent der Stimmen erzielte und alleine regieren konnte.

Landtagswahl Brandenburg: Mit Einfluss einzelner Personen zum Erfolg

Die historischen Erfolge hätte die SPD auch ihren Ministerpräsidenten zu verdanken gehabt, so Wagner. Manfred Stolpe und Matthias Platzeck seien sehr populär gewesen. Wähler hätten in den 1990ern und 2000ern nicht zwangsweise die SPD wegen eines überzeugenden Programms, sondern wegen der Personen an der Spitze gewählt. Manfred Stolpe blieb bis 2002 Ministerpräsident, bis Platzeck übernahm. 2013 übernahm das Amt Dietmar Woidke, der eine Weiterführung der vorangehenden Politik versprach.

Die unter SPD-Mitgliedern unbeliebten Reformen des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder, welche die Kürzungen von Sozialleistungen vorsahen, hätten Mitte der 2000er zu zahlreichen Parteiaustritten auf Landesebene geführt und folglich zu einem Wählerverlust, so die BLPB. Das Ergebnis von 27,1 Prozent bei der letzten Landtagswahl ist das bisher niedrigste.

Die Linke verlor in Brandenburg die meisten Wähler

Die Linke hat in den Landtagswahlen der vergangenen zehn Jahre deutlich an Zustimmung verloren. Nach der Wende habe die Partei zunächst viel Zuspruch unter Wende-Verlieren gefunden, so Wagner. Der BLPB zufolge bestand die Partei, die zunächst noch den Namen SED-PDS und später PDS trug (Partei des Demokratischen Sozialismus), zum Teil sogar aus ehemaligen SED-Funktionären und DDR-Kadern. 2004 erreichte sie schließlich ihren Spitzenwert mit 28 Prozent der Stimmen, 2009 und 2014 bildete sie mit der SPD die Regierung.

Die Linke verkörpere zum Teil eine Protesthaltung, so Wagner. Sie galt als Partei gegen den Mainstream und zog Wähler an, die mit der Regierung unzufrieden waren. „Wenn man selbst in der Regierung sitzt, kann man diese Protesthaltung gegen den Mainstream aber schwer rechtfertigen.“ Aus Unzufriedenheit mit der Regierung hätte man die Linke nicht wählen können. Die Partei habe daraufhin einiges an Zustimmung verloren, dies führte wiederum zu innerparteilichen Streitigkeiten. Man schob sich dann die Schuld zu, wieso man denn abrutsche, so Wagner. Innerparteilicher Streit sorge bis heute für abwandernde Wähler, die Partei befinde sich in einer Abwärtsspirale. Aktueller Tiefpunkt: 11,1 Prozent im Jahr 2019.

CDU hat es in Brandenburg schwer

Die CDU erzielte ihren Höchstwert beim ersten Anlauf im neuen Brandenburger Landtag mit 29,4 Prozent. Das niedrigste Ergebnis erzielte sie in der vergangenen Landtagswahl 2019 mit 16,1 Prozent. Von 1999 bis 2009 war sie Regierungspartei, aktuell ist sie das wieder. Vergleiche man jedoch die Stellung der CDU in Brandenburg mit der im Bund, steht die CDU überhaupt nicht gut da, so Politikwissenschaftler Wagner. Einerseits fehle der Partei das christliche Fundament in Brandenburg, anderseits sei sie aber jahrelang auch wegen inneren Streitigkeiten aufgefallen. Gerade wenn es um die Ausrichtung nach links oder rechts geht, komme es zu Reibereien. Zuletzt dominierte ein Streit um den Umgang mit der AfD die Nachrichten.

Rechtsextremismus findet in Brandenburg Zuspruch

Die AfD schaffte 2014 erstmals ihren Einzug in den Brandenburger Landtag und positionierte sich mit 24,3 Prozent als stärkste Oppositionspartei. Der Verfassungsschutz stufte die Jugendorganisation der Partei 2023 als rechtsextremistisch ein . Auch die Partei selbst gilt als rechtsextremer Verdachtsfall . Rechtsextremistisches Gedankengut fasse in Brandenburg traditionell leichter Fuß, so Wagner. Bereits 1999 und 2004 konnte mit der DVU (Deutsche Volksunion) eine rechtsextreme Partei in den Landtag einziehen. Diese sei jedoch deutlich offener extrem aufgetreten, als die AfD. „Die Infragestellung der Spree-Neiße-Grenze ist dann doch etwas Härteres“, sagt Wagner. Die AfD präsentiert sich als Protestpartei. Ähnlich wie die Linke, wenn auch inhaltlich sehr weit entfernt. Extreme Inhalte würden dabei subtil verpackt werden.

Gleichzeitig konnten die Grünen in Brandenburg im Laufe der Jahre deutlich an Zustimmung gewinnen. Als Feindbild der rechten Szene sei das Teil einer neuen Polarisierung. Der Aufstieg der Grünen in Brandenburg von Tiefstwerten bis zu 1,9 Prozent zu 11,2 Prozent bei der letzten Landtagswahl werde durch zwei Thesen begründet. Zum einen behandelten sie Zeitgeist-Themen, so Wagner. Klimawandel ist den Wählern deutlich präsenter als noch vor zehn Jahren. Zum anderen habe sich der Speckgürtel deutlich gewandelt. Gesunde, gebildete Menschen mit dem ersten eigenen Häuschen, die zwar nicht in der Stadt leben, aber die Nähe zur Stadt suchen, das sind die Wähler der Grünen, so Wagner, und die seien mehr geworden. Berlin habe einen Ausstrahlungseffekt. Landkreise, die näher an der Hauptstadt liegen, beheimaten mehr Grünen-Wähler als Berlin-ferne Gegenden.

Aufstieg der BVB/Freien Wähler

Per Direktmandat schafften es 2014 auch die BVB/Freien Wähler in den Landtag, 2019 gelang ihnen knapp der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Die 2008 in Brandenburg gegründete Partei versteht sich als ideologiefreie Alternative zu etablierten Parteien und schließt unabhängige kommunale Wählergruppen und Bürgerinitiativen zusammen. Vor allem würden Wähler angesprochen, die mit der aktuellen Politik unzufrieden seien, heißt es in der Analyse „Die Freien Wähler: Eine anständige Alternative für Konservative?“

Demnach würden die BVB/Freien Wähler auf einer ähnlichen Protesthaltung aufbauen wie die AfD, aufgrund der vielen lokalen Untergruppen gewinne sie allerdings nicht so schnell Wähler wie andere protestorientierte Parteien. Vielen Wählern sei unklar, wer die „echten Freien Wähler“ seien.

FDP findet in Brandenburg kaum Wähler

Die FDP habe es ähnlich wie die Grünen traditionell schwer in Ostdeutschland, so Politikwissenschaftler Aiko Wagner. Während die Grünen mit Zeitgeist-Themen Stimmen fangen konnten, schaffte es die FDP in Brandenburg nur 1990 und 2009 über die Fünf-Prozent-Hürde. Parallel zur Landtagswahl 2009 fand in diesem Jahr die Bundestagswahl statt. Auf Bundesebene hätte die FDP erfolgreich mobilisiert und 14,6 Prozent erzielt, dieser Erfolg habe sich auf Landesebene übertragen, so Wagner. Das Klientel der FDP, Menschen mit höherem Einkommen, lebe jedoch vermehrt in den Metropolen des Landes und fehle in Brandenburg. Entsprechend klein sei ihre Rolle.