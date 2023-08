Noch sind 13 Monate Zeit: Am 22. September 2024 wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Doch bereits jetzt stellen sich die Parteien für den Wahlkampf auf und Umfrageergebnisse erregen große Aufmerksamkeit. Am Dienstag, 15.8., hat das Portal www.wahlkreisprognose.de seine neuesten Ergebnis...