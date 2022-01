Reichlich vermehrt haben sich Feldmäuse auf Flächen der Agrargenossenschaft Mühlberg im Landkreis Elbe-Elster. Es soll eine regelrechte Plage sein. Die gefräßigen Nager bedienen sich an den Wurzeln und am Grün mehrjähriger Kulturen (Grünland) und an der Luzerne.

Sie verschmähen bei entsprech...