Wilhlem Herzberg, Obstbauer, steht in einem Folientunnel mit Erdbeerpflanzen in Frankfirt (Oder). Erdbeeren lassen auf sich warten - Zu kalt für die Früchte, Im Freiland zeigen sich bislang kaum Blüten. Obstbauern sehen zunehmend Chance im Anbau in Folientunneln. © Foto: Patrick Pleul/dpa