Ein mysteriöser Mädchen-Mord bringt Ermittler Maik Briegand (52), der wie sein Vater und sein Bruder noch zu DDR-Zeiten Polizist geworden ist, in seine alte Heimat: Lauchhammer und die vom Bergbau geprägte Lausitz.

Die Krimi-Serie „Lauchhammer“ wurde im Sommer 2021 in der Lausitz gedreht.

Neben Lauchhammer und Lichterfeld in Brandenburg war das Filmteam um die Produktionsfirma Moovie GmbH auch in Sachsen unterwegs, unter anderem in Lauta, Kamenz, Hoyerswerda, Elsterheide, Schwarzkollm und Elstra.

Die Filmemacher versprechen eine „Verbrecherjagd mit ungewöhnlich herb-sprödem Charme“.

Alle Sendetermine bei Arte, im Ersten und in den Mediatheken

Sendetermine bei Arte: Folge 1-3: Donnerstag, 8. September 2022, ab 20.15 Uhr; Folge 4-6, Donnerstag, 15. September 2022, ab 2.15 Uhr

Arte Mediathek : Folgen 1-6: ab 1. September bis 14. Dezember 2022

: Folgen 1-6: ab 1. September bis 14. Dezember 2022 im Ersten : Folge 1-2: Mittwoch, 28. September 2022, ab 20.15 Uhr; Folge 3-4: Mittwoch, 5. Oktober 2022, ab 20.15 Uhr; Folge 5-6: Mittwoch, 12. Oktober, ab 20.15 Uhr

ARD Mediathek: Folgen 1-6, ab 2. September bis 23. Dezember; Hinter dem Abgrund – Leben in der Lausitz, vierteilige Dokuserie, ab 28. September 2022 (365 Tage).

Das sind die Schauspieler

Maik Briegand – Mišel Matičevič

Annalena Gottknecht – Odine Johne

André Pötschke – Marc Hosemann

Jannick „Junior“ Wolf – Jacob Matschenz

Oliver Bartko – Lucas Gregorowicz

Jennifer Schinschke – Martina Schöne-Radunski

Jackie Briegand – Ella Lee

Daniela Briegand – Julischke Eichel

Karl Briegand – Uwe Preuss

Ronny Briegand – Christian Kuchenbuch

Liese Noack – Petra Kellling

Erich Noack – Christian Grashof

Diana Pötschke – Hildegard Schroedter

uva.

Lauchhammer-Krimi handelt von einem Mädchen-Mord – und einer Rückkehr

Der LKA-Ermittler Maik Briegand, gespielt von Mišel Matičevič, wird durch den Mord an einem jungen Mädchen zurück an den Ort seiner Kindheit geholt. „ Lauchhammer “, so heißt die Kleinstadt in der Lausitz, geprägt vom Braunkohletagebau, mitten im Umbruch und im Aufbruch in eine neue Zukunft ohne Kohle. Doch nun stehen sich in der Region zwei unversöhnliche Lager gegenüber. Ein Riss, der auch durch Briegands Familie geht. Auf der einen Seite stehen seine Schwiegereltern, die noch als Bergleute in der Kohle gearbeitet haben, auf der anderen Seite Briegands 17-jährige Tochter Jackie, die sich aktiv gegen den Braunkohleabbau engagiert.

Gemeinsam mit seiner neuen Kollegin, LKA-Ermittlerin Annalena Gottknecht, gespielt von Odine Johne, will Briegand den Fall des toten Mädchens aufklären und wird schneller mit seiner Kindheit und Jugend konfrontiert, als ihm lieb ist. Mit Maiks alten Freunden und Kollegen tauchen auch zwielichtige Gestalten auf, zu denen Briegands Bruder Ronnie ebenso gehört wie sein Vater Karl, der als DDR-Polizist nach der Wende vorzeitig pensioniert wurde und seine Enttäuschung im Alkohol ertränkt.

Annalena Gottknecht und Maik Briegand geraten immer wieder aneinander. Sie spürt, dass die alten Verbindungen ihren Kollegen daran hindern, unvoreingenommen zu ermitteln. Denn Klarheit und korrekte Fakten sind das, was für Gottknecht zählt. Sie sind unbestechlich. Ganz anders als Briegand, der offenbar Beweismittel unterschlägt und seinen alten Freund Oliver Bartko, gespielt von Lucas Gregorowicz, aus der Revierzelle befreit. Doch gemeinsam fügen sie alles zusammen, Annalenas Fakten und Maiks Geschichte. Beides führt die Ermittler in eine Vergangenheit, die bis in die Gegenwart reicht.

"Tückische Erde", so heißt die erste Folge des neuen Lauchhammer-Krimi. Sendestart: Mittwoch, 28. September 2022, 20.15 Uhr im Ersten.

© Foto: MDR/Moovie/Steffen Junghans

Folge 1: Tückische Erde

Den LKA-Ermittler Maik Briegand ruft ein Fall nach Lauchhammer, den Ort seiner Kindheit im Braunkohlerevier der Lausitz. Hier trifft er auf seine neue Kollegin Annalena Gottknecht. Es wurde ein mysteriöser Mädchenmord verübt. Die ersten Spuren deuten auf ein Sexualdelikt hin. Briegand und Gottknecht finden heraus, dass das Opfer Ramona Schinschke mit Drogen zu tun und Kontakte zur ortsansässigen Drückerkolonne hatte, die offiziell Zeitschriften vertreibt.

Annalena Gottknecht wird während der Ermittlungen mit der Verschwiegenheit und der Sturheit ihres Kollegen konfrontiert. Briegand ermittelt intuitiv. Immer wieder trifft er auf Bekannte aus seiner Vergangenheit. Einst hatte er als junger Polizist im Polizeirevier von Lauchhammer angefangen. Für manche ist er immer noch „Maiki“, der jüngere Sohn des Polizisten Karl Briegand, der nach der Wende vorzeitig aus dem Dienst entlassen wurde.

Bei den Recherchen im Umfeld des Opfers trifft Annalena auf katastrophale Zustände: Ramona Schinschkes Mutter ist den Drogen verfallen, der kleine Bruder Dustin ist verwahrlost und nach Ramonas Tod sich selbst überlassen. Nur der Polizist André Pötschke kümmert sich um die Familie. Juri Schavadenov, der Freund des Opfers und Mitglied der Drückerkolonne, gerät immer stärker in den Fokus der Ermittlungen.

"Ins Dunkle", so der Titel von Folge zwei des neuen Lauchhammer-Krimi. Sendestart: Mittwoch, 28. September, 20.15 Uhr, auf ARD.

© Foto: MDR/Moovie/Rudolf Wernicke

Folge 2: Ins Dunkle

Die LKA-Ermittlerin Annalena Gottknecht glaubt, dass ihr KollegeMaik Briegand einen Verdächtigen schützen will, seinen alten Freund, den obdachlosen Oliver Bartko. Dessen DNA wurde neben anderen an der Leiche gefunden. Sie beginnt, Maik zu misstrauen. Etwas aus ihrer Vergangenheit scheint die beiden Männer zu verbinden.

Das 17-jährige Mordopfer Ramona hatte sich mit Drogengeschäfteneinen stattlichen Betrag zusammengespart und beim Jugendamt zu ihrer baldigen Volljährigkeit die Vormundschaft für ihren kleinen Halbbruder beantragt. Die Ermittler finden heraus: Sie wollte weg mit ihm – zusammen mit dem VerdächtigenJuri Schavadenov.

Es gibt Konflikte zwischen Briegands ehemaligen Schwiegereltern, die als Bergleute gearbeitet haben, und seiner Tochter Jackie, die sich aktiv gegen den Braunkohleabbau engagiert und sich einer Gruppe von Klimaaktivisten angeschlossen hat, die am Rand des Tagebaus eine größere Aktion vorbereitet.

"Neue Herren", unter diesem Titel läuft der dritte Teil vom neuen Lauchhammer-Krimi am Mittwoch, 5. Oktober, im Ersten.

© Foto: MDR/Moovie/Steffen Junghans

Folge 3: Neue Herren

Der obdachlose Verdächtige Oliver Bartko ist in Polizeigewahrsam, gerät in der Zelle in Panik und randaliert. Ermittler Maik Briegand kann es kaum ertragen, seinen Freund leiden zu sehen. Er bringt ihn ins Freie. Dort erzählt Oliver, dass er es war, der das tote Mädchen aus dem Wasser gezogen und ihre Augen mit Steinen bedeckt hat. Außerdem habe er einen dunklen Kombi gesehen.

Für die Ermittler ist immer noch zweifelhaft, ob der Mord an Ramona ein Sexualdelikt war. Es gibt keine Spermaspuren, keine genitalen Verletzungen. Die Recherche zu den dunklen Passats, auf die sie Faserspuren am Opfer geführt haben,bringt Maik Briegand und Annalena Gottknecht zu Florian Langendorff, dem neuen Freund von Maiks Ex-Frau, der am ehemaligen Braunkohletagebau Seegrundstücke verkauft. Sie suchen nach einer Verbindung zwischen Langendorff und dem Opfer – Ramona hat Fingerabdrücke in seinem Auto hinterlassen.

"Leere Hände, leere Herzen" - unter diesem Titel geht es in Folge vier am Mittwoch, 5. Oktober 2022, 20.15 Uhr. im Ersten um die polizeilichen Ermittlungen im Mord an Ramona – hier ihr kleiner Bruder Dustin.

© Foto: MDR/Moovie/Steffen Junghans

Folge 4: Leere Hände, leere Herzen

Die LKA-Ermittler Maik Briegand und Annalena Gottknecht setzen Florian Langendorff, den Freund von Maiks Ex-Frau, im Verhör unter Druck. Schließlich gibt er zu, dass das Mordopfer Ramona ihm Koks verkauft hatte. Doch er bestreitet, sie getötet zu haben. Annalena Gottknecht nimmt immer stärker den Revierpolizisten André Pötschke ins Visier. Woher hat er das Geld für sein teures Motorrad? Die Ermittlungen ergeben, dass der von Ramona verkaufte Stoff identisch mit Drogen ist, die Pötschke bei einer Polizeikontrolle sicherstellte. Ob das ausreicht, um ihn offiziell des Mordes zu verdächtigen?

Ramonas kleiner Bruder Dustin ist von zu Hause weggelaufen und steht bei Pötschke vor der Tür. Der hatte vor Jahren eine Beziehung mit Dustins Mutter Jennifer. Als das Jugendamt den Jungen abholen will, rückt Pötschke mit der Wahrheit heraus.

"Seilschaften", so nennt sich der fünfte Teil vom neuen Lauchhammer-Krimi, der am Mittwich, 12. Oktober, 20.15 Uhr, in der ARD ausgestrahlt wird.

© Foto: MDR/Moovie/Steffen Junghans

Folge 5: Seilschaften

Die Veröffentlichungen zu Ramonas Tod haben Maik Briegands Vater Karl, der auch einst Polizist war, aufgeschreckt. Vor 30 Jahren ermittelte er im Fall „Katti“. Sie war die Jugendliebe seines Sohnes und starb damals unter mysteriösen Umständen. Maik will von seinem Vater wissen, warum er sich jetzt wieder mit Kattis Tod beschäftigt. Karl erklärt, dass ihm damals die Spezialkommission der Staatssicherheit den Fall aus den Händen genommen hatte. Später hieß es dann, Kattis Tod sei ein Unfall gewesen. Karl waren damals allerdings Ungereimtheiten aufgefallen, die eher auf einen gewaltsamen Tod schließen ließen. Maik ist fassungslos. Wieso hat Karl in all den Jahren nie etwas richtig gestellt? Und läuft der Mörder von damals etwa noch frei herum?

"Wie sie uns ansehen", unter diesem Titel der sechsten Folge endet der neue Lauchhammer-Krimi am Mittwoch. 12. Oktober, 20.15 Uhr im Ersten.

© Foto: MDR/Moovie/Anke Neugebauer

Folge 6: Wie sie uns ansehen

Die LKA-Ermittlerin Annalena Gottknecht stößt bei ihren Nachforschungen auf weitere Mordfälle in der Region, die nicht aufgeklärt wurden. Bei allen Opfern handelt es sich um junge Frauen, die erdrosselt wurden und bei denen ein Sexualdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte – wie bei Ramona Schinschke gab es bei den jungen Frauen jedoch keine genitalen Verletzungen oder Spermaspuren. Dieses Indiz und die Suche nach dem Täterfahrzeug führen schließlich auf die Spur eines Mannes. Ein Wettlauf auf Leben und Tod beginnt.