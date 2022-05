Cheforganisator Hans-Joachim Weidner kann es einfach nicht fassen. Mehr als 10.000 Teilnehmer jährlich hat der Spreewaldmarathon . In zehn Sportarten auf 44 Strecken wird in Burg, Lübben und Lübbenau , in Goyatz und Straupitz gelaufen, gewandert, geskatet und geradelt.