Es ist das Wochenende nach seinem 74. Geburtstag: Dr. Gerd Müllrick tritt am Freitagnachmittag seinen Dienst in der Rettungswache am Cottbuser Carl-Thiem-Klinkum an. Das macht der Rettungsmediziner zwar schon seit 47 Jahren. Doch jetzt ist er zum ersten Mal als ältester Notarzt des Landes Brandenb...