Es ist der 19. Juli 1948. In Cottbus wird eine Leiche entdeckt. Der zuständige Kommissar eilt noch am Abend zu der Adresse in der Mauerstraße. In den Akten der Staatsanwaltschaft sind seine ersten Eindrücke festgehalten und bis heute einsehbar: eine weibliche Leiche, 73 Jahre alt. Sie liegt am Fu...