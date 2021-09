Viele Muskeln, wenig Haare – dieser Look ist derzeit vorherrschend bei den Verhandlungstagen rund um den Mord an Martin M. in Cottbus. Die beiden Angeklagten vor dem Cottbuser Landgericht – Robin K. (31) und Steve M. (33) – entstammen ebenso wie das Opfer der lokalen Muskelmänner-Szene , kennen sich aus dem Fitness-Studio und machen allesamt den Eindruck, dass die meisten Menschen ihnen nur ungern im Dunkeln begegnen würden. Auch unter den Zuschauern, die die inzwischen seit drei Monaten laufende Verhandlung regelmäßig verfolgen, ist ähnliches Aussehen verbreitet.

Der Zeuge, der am inzwischen siebten Verhandlungstag den Saal des Landgerichts betritt, hebt sich deutlich von diesem Aussehen ab: lange Haare, eher schmächtiger Körperbau, Pullover, Schal. Was hat er mit den Ereignissen an jenem 1. März 2020 rund um den Klosterplatz zu tun?

Der junge Mann (28) ist als Zeuge geladen. Und er kann von Dingen berichten, die niemand sonst gesehen hat – nicht einmal die mutmaßlichen Mörder Martin M.s.

Zeuge findet Martin M. in der Cottbuser Mönchsgasse

Der Zeuge fand Martin M. dort, wo er schließlich auch starb, an der Mönchsgasse unmittelbar vor der Klosterkirche, hinter der die letzten der tödlichen Schüsse gefallen sein sollen. Während die Todesschützen Versengeld gaben – angeblich glaubten sie, Martin M. nur verletzt zu haben und fürchteten seine Rache – brach dieser nach einer verzweifelten Flucht von zahlreichen Kugeln getroffen auf der Straße zusammen.

Zu diesem Zeitpunkt – es ist Sonntagabend – kam der 28-Jährige gerade aus einem nahen Döner. Er berichtet vor Gericht, wie er arglos Richtung Klosterkirche schlendert, als er plötzlich einen Mann auf der Straße liegen sieht. Es handelt sich um Martin M.

Zeuge bemerkt Schussverletzungen bei Martin M. nicht

Aus Berlin sei er ähnliche Szene gewohnt, sagt der Zeuge. Er sei davon ausgegangen, dass es sich um einen Betrunkenen handelt, der sich eingenässt hat. Er versucht, den Mann anzusprechen und ihn zu wecken. Er habe „geschnarcht“, sagt der Zeuge. Nachdem, was er heute wisse, könnte es aber auch ein Röcheln gewesen sein. Jedenfalls reagiert der am Boden Liegende nicht auf das, was um ihn herum geschieht.

Er habe ihn deshalb in die stabile Seitenlage gebracht, berichtet der Zeuge weiter. Dann sei er zurück Richtung Altmarkt gegangen und habe dort an einem Imbiss jemanden gebeten, einen Rettungswagen zu rufen.

Erst als dieser eintraf und sich die Sanitäter um Martin M. kümmern, sei ihm aufgefallen, dass dieser Einschusslöcher – unter anderem am Rücken – hatte. Dass etwas mit dem Mann nicht stimmte, habe er davor nur daran bemerkt, dass ihm Flüssigkeit aus dem Mund lief, berichtet der Zeuge. Eine größere Blutlache habe er nicht bemerkt.

Was kann der Zeuge zur Aufklärung des Mordes an Martin M. beisteuern?

Hat Martin M. zu diesem Zeitpunkt noch gelebt? Vermutlich. Doch kurz darauf erliegt er seinen schweren Verletzungen. Mehrere der Schüsse haben Organe und Blutgefäße zerfetzt, wie Staatsanwalt Martin Mache in der Anklageschrift ausführt. Die alarmierten Retter konnten nur noch den Tod von Martin M. feststellen.

Zu den Umständen des Mordes, zu den Schüssen, die im Puschkinpark und auf dem Klosterplatz gefallen sein sollen, kann der Zeuge nichts aussagen. Er war auf der anderen Seite der Kirche. Und doch liefert er möglicherweise wichtige Informationen zu einem Detail. Denn er erzählt, dass er Martin M. dessen Kopfhörer abnahm, als er ihn medizinisch erstversorgte.

Das passt zu den Angaben der Angeklagten, die berichteten, Martin M. habe Kopfhörer getragen und deshalb vielleicht den ersten Schuss, der auf ihn abgefeuert wurde, gar nicht bemerkt. Ob allerdings noch Musik aus den Kopfhörern kam, daran kann sich der Zeuge nicht mehr erinnern. Auch bei weiteren Detailnachfragen, die vor allem den Gutachter interessieren, der die Ereignisse und Todesumstände rekonstruieren muss, bleibt der Zeuge wage.

Es bleibt also abzuwarten, ob die weiteren Zeugen die – teils widersprüchlichen – Aussagen der beiden Angeklagten belegen können. Mehrere Augen- und Ohrenzeugen wurden schon gehört, ebenso Verwandte und Bekannte. Doch noch ist die Liste der weiteren Zeugen lang. Am 29. September wird die Verhandlung fortgesetzt.