Es ist ein Mord, der bis heute viele in Cottbus bewegt. Am 8. Dezember 2016 wurde die Rentnerin Gerda K. (damals 82) in ihrer Wohnung getötet. Der vermeintliche Mörder wurde einige Wochen später präsentiert, nach einem sehr langen Prozess am Landgericht Cottbus allerdings freigesprochen.

Dieses U...