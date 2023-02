Die Wahrheit in dem Kriminalfall wird wohl nicht in jenem Fischereibetrieb zu finden sein. Und doch liefen in der Anlage in Oder-Spree viele Fäden zusammen, sodass sie im Prozess um den Mord an Domenic F. in Rüdersdorf immer wieder Thema ist. Folgerichtig wurde am Dienstag (7. Februar) der langjä...