Nach 18 langen Verhandlungstagen, an denen sich die akribische Beweisaufnahme am Landgericht Frankfurt (Oder) oft von 9 Uhr morgens bis in den späten Nachmittag hinzog, gehen die Schlussplädoyers am Donnerstag (20. April) erstaunlich flott über die Bühne. Die Vorsitzende Richterin Claudia Cottä...