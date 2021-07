Das Aktionsbündnis gegen die neue Müllverbrennungsanlage in Jänschwalde (Landkreis Spree-Neiße) sieht sich von Klima-Experten in den Amtsstuben des Landes Brandenburg unterstützt. Denn auch das Umweltministerium in Potsdam will die geplante Müllverbrennungsanlage (MVA) der Lausitz Energie Akti...