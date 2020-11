Die Opposition im Brandenburger Landtag sieht den Hauptstadtflughafen BER trotz der Eröffnung nach neun Jahren Verspätung in Turbulenzen. „Mit der Eröffnung haben sich ja die Probleme nicht erledigt - im Gegenteil“, sagte der Freie-Wähler-Abgeordnete Matthias Stefke am Mittwoch im Potsdamer Stadtschloss. Die finanzielle Lage des Flughafens sei schwierig. Er forderte mehr Transparenz für die Mittel von Brandenburg an die Flughafengesellschaft FBB.