Nach Polizistenmorden in Rheinland-Pfalz

Nach dem Mord an zwei Polizisten in Kusel Anfang 2022, fanden sich im Internet zahlreiche Kommentare von Menschen, die das angeblich toll fanden. Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat darauf reagiert. Bei einer deutschlandweiten Razzia ist sie gegen die Verfasser solcher Hasskommentare vorgehen. Drei davon kommen aus Brandenburg.