Immer neue Nachrichten über einzelne ARD-Anstalten lassen den Schluss zu, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Geld der Gebührenzahler viel zu oft für hohe Gehälter in den Chefetagen, für Beratungsfirmen oder für Prestige-Neubauten ausgegeben wird. In diesen Tagen werden ARD und ZDF be...