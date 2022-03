Welche Corona-Regeln gelten in Brandenburg nach dem 2. April? Darüber berät heute das Brandenburger Kabinett in Potsdam. Die aktuell gültige Corona-Verordnung läuft zum Samstag, 2. April, aus. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte angekündigt, dass danach voraussichtlich die wesentlichen Einschränkungen fallen. Dafür hat das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes die Weichen gestellt.

Was wird aus der Testpflicht in Brandenburg?

in Brandenburg? Fällt auch die Maskenpflicht komplett weg?

komplett weg? Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Brandenburg?

Hier ist die Übersicht zum Thema Corona in Brandenburg:

Was wird aus der Maskenpflicht in Brandenburg?

Voraussichtlich wird die Masken- flicht in bestimmten Bereichen zunächst bis Ende April fortbestehen, um besonders gefährdete Gruppen zu schützen, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Montag auf Anfrage mit. So soll es eine Maskenpflicht weiter in geschlossenen Räumen in Einrichtungen wie Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheimen und Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge geben. Auch im öffentlichen Nahverkehr soll weiter eine Maske getragen werden. In den Schulen soll es keine Maskenpflicht mehr geben.

Fällt die Testpflicht in Brandenburg weg?

Nein, nicht komplett. Testpflichten sollen weiter bestehen für nicht-immunisierte Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie für nicht-immunisierte Schüler und Lehrkräfte. Auch in den Kitas und Krippen sollen weiter Testpflichten für nicht immunisierte Kinder und Erzieherinnen gelten.

Welche weitere Corona-Beschränkungen in Brandenburg sind möglich?

Für regionale Hotspots sind weitergehende Beschränkungen möglich. Unter welchen Voraussetzungen dies in Brandenburg greifen solle, werde ebenfalls im Kabinett beraten, sagte Engels.

CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann sieht derzeit keine Voraussetzung, die Hotspot-Regelung in Brandenburg anzuwenden. „Es gilt natürlich, dass man weiter vorsichtig ist und die Landesregierung das Geschehen im Blick behält.“ Eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten sei nicht erkennbar, hatte Redmann in der vergangenen Woche bei Twitter betont.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Brandenburg?

Die amtlichen Corona-Zahlen in Brandenburg sind erneut leicht gesunken. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 1288,3, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Am Vortag war der Wert 1315,4. Das ist die Zahl der gemeldeten Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Brandenburger Wert liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1703,3.

In Brandenburg kamen seit dem Vortag 6531 registrierte Infektionen hinzu. Weitere zwölf Menschen starben den Daten zufolge in Verbindung mit einer Corona-Ansteckung. Seit Beginn der Pandemie waren es in Brandenburg bereits 5398 Todesfälle.