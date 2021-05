Mit Unruhe schaut die Lausitzer Wasserstoff-Szene nach Sachsen-Anhalt. Dort investiert Leuna groß in Wasserstoff. In der Chemiestadt südlich von Halle geht dieser Tage eine Wasserstoff-Testanlage an den Start.

Das Hydrogen Lab Leuna ist die erste Pilotanlage für Test und Skalierung von Elektrolyse...