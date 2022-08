Neues Bahnwerk in Brandenburg

In Zukunft sollen es in der Lausitz keine Bergleute mehr geben, dafür aber Tausende Eisenbahner. Ihre Ausbildung will die Deutsche Bahn künftig selbst übernehmen und übernimmt dafür eine ganze Ausbildungswerkstatt von der Leag. Das Energieunternehmen wiederum hat eigene Pläne.