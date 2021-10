Mit unserem Newsletter MOZ.de am Morgen servieren wir Ihnen von Montag bis Samstag ab 07 Uhr eine attraktive Auswahl an interessanten Nachrichten, die dafür sorgen, dass Sie noch vor Ihrem ersten Kaffee bestens informiert sind. Werden Sie mit unserer Hilfe zum Brandenburg-Experten und überraschen Sie Ihre Kollegen mit den aktuellsten Infos aus der Region.

Unser Redaktionsteam filtert für Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Artikel des Morgens heraus. Die Themen sind vielseitig: Neben aktuellen Meldungen aus der Nacht versorgen wir Sie mit den regionalen Themen des Tages aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Bei Verkehrsproblemen informieren wir Sie zudem über Baustellen und Verzögerungen auf Autobahn und Schiene. Ob Sie den Regenschirm einpacken sollten, erfahren Sie in unserem Wetterupdate ebenfalls. Was darf am Morgen außerdem nicht fehlen? Richtig! ein Lächeln. Wir bringen Sie zum Schmunzeln oder Staunen und verraten, wo die älteste Katze Brandenburgs wohnte oder, dass die stärkste Frau der Welt aus Eberswalde kommt.